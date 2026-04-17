Die Apokalyptischen Reiter live on tour

Besteht die Möglichkeit eines weiteren KEEPER OF THE SEVEN KEYS-Albums? Helloweens Andi Deris meint, jetzt sei die richtige Zeit dafür.

KEEPER OF THE SEVEN KEYS verschaffte Helloween 1987 ihren Durchbruch. Der darauf folgende zweite Teil KEEPER OF THE SEVEN KEYS PART 2 schloss an die Erfolge seines Vorgängers an. 2005 schloss die Band die Reihe mit KEEPER OF THE SEVEN KEYS – THE LEGACY ab - oder doch nicht? Genug Schlüssel Im Interview mit Metal Remains überlegt Sänger Andi Deris, ob ein weiterer Teil möglich wäre. Auf die Frage, ob es noch Schlüssel für den Hüter zu behüten gäbe, antwortet er: "Es sind definitiv noch ein paar Schlüssel übrig, aber man muss in Betracht ziehen, dass KEEPER OF THE SEVEN…