Exhumed live on tour

Faith No More-Sänger Mike Patton sprach über die Inaktivität seiner Band und warum diese auf ein bevorstehende Auflösung hindeuten könnte.
Faith No More gingen vor zehn Jahren letztmals auf Tour. Seitdem liegt die Band brach. Anzeichen eines möglichen Comebacks gibt es bisher nicht und vieles deutet darauf hin, dass Faith No More vielleicht nie wieder eine Bühne betreten. Im Interview mit Kyle Meredith sprach Frontmann Mike Patton nun über das mutmaßliche Schlusskapitel seiner Band – und erklärt die Hintergründe des leisen Rückzugs. Faith No More: Abschied ohne Abschied? „Damals habe ich das nicht so empfunden, aber ja, vielleicht. Ich glaube, wir haben es alle irgendwie gespürt, aber es war unausgesprochen. Und es ist komisch: Wenn man eine Zeit lang in…
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