Ersatzkopf live on tour

Exklusiv mit METAL HAMMER sprechen Guernica Mancini und Mona Lindgren von The Gems über unter anderem YEAR OF THE SNAKE.
Das komplette Interview mit The Gems findet ihr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Wie kam es überhaupt dazu, dass ihr euch für YEAR OF THE SNAKE mit dem chinesischen Jahr der Schlange auseinandergesetzt habt? Guernica Mancini: Ich beschäftige mich viel mit Themen wie Astrologie oder New Age. PHOENIX (2024 – Anm.d.A.) erschien an meinem Geburtstag, dem 26. Januar. Deshalb dachte ich, es wäre cool, dieses Mal Mona und Emlee (Johansson, Schlagzeug – Anm.d.A.) in den Fokus zu rücken. Beide sind…
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