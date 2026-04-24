Faster Pussycat live on tour

Udo Dirkschneider (ehem. Accept) hat nichts gegen Handy-Nutzung und Aufnahmen während U.D.O. oder Dirkschneider-Konzerten.
Es ist ein leidiges Thema: Da sichert man sich beim Konzert der Lieblings-Band einen großartigen Platz. Sobald aber die Lichter gedimmt werden, schießen die Handys in die Höhe und man sieht vor lauter Bildschirmen nichts mehr. In einem Interview mit Jaqueline Souza von Heavy Metal On Line teilt Udo Dirkschneider seine Perspektive als Musiker. Handy-Verbot? Er reflektiert: "Was soll man denn dagegen tun? Manchmal verstehe ich nicht, warum Leute ihr Handy für zwei Stunden in die Luft halten. Genießt doch die Show! Aber manche Bands, haben schon Lösungsansätze. Ich war vor Monaten auf einem Ghost-Konzert in Deutschland, und da waren…
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