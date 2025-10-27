Flaws live on tour

Spotify will künftig gegen die Auswüchse von Musik durchgreifen, die mithilfe von KI erzeugt wurde. 75 Millionen Tracks sind schon rausgeflogen.
Jeder dürfte mittlerweile mitbekommen haben, wie leicht es ist, eine KI anzuschmeißen und sich einen Song machen zu lassen. Eine Folge: Auf Streaming-Plattformen gibt es inzwischen viel von Künstlicher Intelligenz generierte Musik beziehungsweise sogar von KI erzeugte Künstler- und Bands wie zum Beispiel The Velvet Sundown. Spotify geht nun dagegen vor. Weg mit dem "Fraß" Die neue Strategie soll gegen "schlechte Schauspieler" helfen. Zudem hat der Anbieter laut eigenen Angaben in den vergangenen zwölf Monaten bereits 75 Millionen "Spam-Tracks" entfernt. In der zugehörigen Mitteilung von Spotify heißt es: "KI kann von schlechten Schauspielern und Content-Farmen dazu benutzt werden, Hörer zu verwirren oder…
