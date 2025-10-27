Glue Trip live on tour

Mit seiner vierten Scheibe EVERYTHING’S ON FIRE BUT I’M FINE will das englische Quartett As December Falls auch in Zentraleuropa Fuß fassen.
Das komplette Zocker-Rocker-Interview mit Bethany Hunter von As December Falls findet ihr in der METAL HAMMER-Septemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen? Bethany Hunter: Meine Schwestern und ich saßen um unsere Konsole herum (es war wohl eine PS2) und teilten uns zwei Fernbedienungen, um sämtliche Level von ‘Crash Nitro Kart’ zu bewältigen. Das Ziel war, alles freizuschalten! Normalerweise versagten meine mittlere Schwester und ich und wurden von unserer großen Schwester gerettet. MH: Wie umfangreich ist deine Spielesammlung? BH:…
