Flowerpornoes live on tour

Dieses Jahr haben Suicidal Tendencies einen neuen Song veröffentlicht. Nun kündigt Frontmann Mike Muir gleich zwei neue Alben an.

Im April dieses Jahres haben Suicidal Tendencies den ersten neuen Song seit fast sieben Jahren veröffentlicht. ‘Adrenaline Addict’ markiert zugleich das Debüt von Ex-Slipknot-Schlagzeuger Jay Weinberg, der Anfang 2024 bei der kalifornischen Crossover-Formation einstieg. Natürlich gibt es seither Spekulationen, ob die Single ein Vorbote auf ein neues Album sein könnte. Immerhin erschien das letzte Studiowerk STILL CYCO PUNK AFTER ALL THESE YEARS 2018. „Ziemlich verworren“ Im Interview mit Hear 2 Zen wurde Sänger Mike Muir eben darauf angesprochen. Dieser erklärt daraufhin, dass die Situation „ziemlich verworren“ sei. „Ursprünglich war dieses Lied eine Sache mit Josh Paul, unserem alten Bassisten, und…