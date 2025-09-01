Fury In The Slaughterhouse live on tour

METAL HAMMER sprach mit Tom Angelripper vor dem (vorerst?) letzten Sodom-Auftritt auf dem Rockharz Open Air 2025.
Sodom hören auf! Aber nicht ganz: Vor dem letzten Gig der Ruhrpott-Thrasher betont Tom Angelripper, dass dies nicht das Ende der Band ist – jedoch: „Ich habe keine Pläne, wann es weitergeht.“ METAL HAMMER sprach mit Tom Angelripper unmittelbar vor dem (vorerst?) letzten Sodom-Auftritt auf dem Rockharz Open Air 2025: über die Gründe für die Live-Pause auf unbestimmte Zeit, über die besten und schlimmsten Sodom-Konzerte, eine jahrzehntelange Bühnenkarriere und Rituale vor und nach Sodom-Auftritten („Bierchen und Jack Daniel’s trinken“). Ausführliche Hintergründe zu THE ARSONIST von Sodom lest ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.