Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Fury In The Slaughterhouse live on tour

teilen
mailen
teilen

Mai 2026

Juli 2026

August 2026

Alles über Fury In The Slaughterhouse

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Sodom: Tom Angelripper über die Live-Auszeit (Interview)
Sodom: Tom Angelripper über die Live-Auszeit
METAL HAMMER sprach mit Tom Angelripper vor dem (vorerst?) letzten Sodom-Auftritt auf dem Rockharz Open Air 2025.
Sodom hören auf! Aber nicht ganz: Vor dem letzten Gig der Ruhrpott-Thrasher betont Tom Angelripper, dass dies nicht das Ende der Band ist – jedoch: „Ich habe keine Pläne, wann es weitergeht.“ METAL HAMMER sprach mit Tom Angelripper unmittelbar vor dem (vorerst?) letzten Sodom-Auftritt auf dem Rockharz Open Air 2025: über die Gründe für die Live-Pause auf unbestimmte Zeit, über die besten und schlimmsten Sodom-Konzerte, eine jahrzehntelange Bühnenkarriere und Rituale vor und nach Sodom-Auftritten („Bierchen und Jack Daniel’s trinken“). Ausführliche Hintergründe zu THE ARSONIST von Sodom lest ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das…
Weiterlesen
Zur Startseite