Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Hammer King live on tour

teilen
mailen
teilen

Januar 2026

Februar 2026

Alles über Hammer King

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Running Wild: Neues Album kommt später
Rolf Kasparek aka Rock’n’Rolf mit Running Wild beim Wacken Open Air 2018
Beim neuen Album von Running Wild gibt es eine weitere Verzögerung. Dock Rolf Kasparek hat sich einen Zeitplan zurechtgelegt.
Running Wild haben noch einmal Großes vor: Die Piratenmetaller um Band-Mastermind Rolf Kasparek alias Rock’n’Rolf treten kommendes Jahr nicht nur beim 35. Jubiläum vom Wacken Open Air auf — was die Veranstalter als "The Final Show" ankündigen. Bereits für dieses Jahr hatte die Band noch ein neues Album angekündigt, woraus leider nichts wird, wie Kasparek nun in den Sozialen Medien mitteilt. Wieder auf Kurs Laut dem ursprünglichen Plan hätte das Album sogar schon längst auf dem Markt sein sollen. Running Wild und die Plattenfirma Steamhammer hatten zunächst Anfang 2025 als Veröffentlichungszeitraum ins Auge gefasst. Die Aufnahmen verzögerten sich allerdings, weil…
Weiterlesen
Zur Startseite