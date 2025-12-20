Hammer King live on tour

Beim neuen Album von Running Wild gibt es eine weitere Verzögerung. Dock Rolf Kasparek hat sich einen Zeitplan zurechtgelegt.
Running Wild haben noch einmal Großes vor: Die Piratenmetaller um Band-Mastermind Rolf Kasparek alias Rock’n’Rolf treten kommendes Jahr nicht nur beim 35. Jubiläum vom Wacken Open Air auf — was die Veranstalter als "The Final Show" ankündigen. Bereits für dieses Jahr hatte die Band noch ein neues Album angekündigt, woraus leider nichts wird, wie Kasparek nun in den Sozialen Medien mitteilt. Wieder auf Kurs Laut dem ursprünglichen Plan hätte das Album sogar schon längst auf dem Markt sein sollen. Running Wild und die Plattenfirma Steamhammer hatten zunächst Anfang 2025 als Veröffentlichungszeitraum ins Auge gefasst. Die Aufnahmen verzögerten sich allerdings, weil…
