H-Blockx live on tour

Wir haben hier alle wichtigen Infos zum Summer Breeze Open Air 2026 für euch zusammengetragen. Das Festival meldet: Ausverkauft!
METAL HAMMER präsentiert: Summer Breeze Open Air Datum Das Summer Breeze Open Air findet vom 12. bis zum 15. August 2026 statt. Veranstaltungsort Flugplatz des Aeroclub Dinkelsbühl. Adresse: Flugplatzstr. 1 91550 Dinkelsbühl Tickets Das Summer Breeze ist erneut ausverkauft! Und das zum ersten Mal in der Festival-Geschichte bereits am 01. Dezember. "Wir sind sprachlos und unendlich dankbar, dass ihr, die Fans, uns so zahlreich und so früh euer Vertrauen schenkt. Die Vorfreude auf ein wunderbares SUMMER BREEZE 2026 ist schon jetzt riesig! Ab sofort sind sind keinerlei Festivaltickets inklusive Camping und Zugang an allen Festivaltagen mehr verfügbar. Tagestickets werden in…
