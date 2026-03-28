Jack White live on tour

Seit Jahren erfreut sich das französische Synthwave-Phänomen Carpenter Brut großer Beliebtheit in der Metal- wie auch Gaming-Szene.
Das komplette Zocker-Rocker-Interview mit Franck Hueso von Carpenter Brut findet ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Was spielst du derzeit oder hast du zuletzt gespielt? Franck Hueso: Ich habe mit ‘Star Wars Outlaws’ begonnen. Ein Freund von mir, Julian Gerighty, führte Regie. Da viele Leute es kritisierten, wollte ich mir selbst ein Bild machen. Tatsächlich ist es überraschend gut, doch wie immer dominieren Hater die Diskussion. MH: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen? FH: Ich bin alt, daher gilt…
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