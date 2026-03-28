Wesley & The Boys live on tour

Laut Zakk Wylde fehlt es Künstlicher Intelligenz vor allem an menschlichem Einfühlungsvermögen, um tatsächlich mitbestimmend in der Kunst sein zu können.
Künstliche Intelligenz in der Musik ist ein umstrittenes Thema. Bands wie Grave Digger oder Axel Rudi Pell bedienen sich offen der technischen Möglichkeiten, um beispielsweise ihre Coverartworks zu erstellen. The Butcher Sisters argumentieren scherzhaft, ihre Texte auf diese Weise schreiben zu lassen, und Frostbite Orckings sind ein vollends durchorchestriertes Projekt auf entsprechender Basis. Doch deutlich mehr Musiker – so scheint es – stellen sich entschieden gegen die Verwendung von KI in der Kunst. Und wiederum andere sehen in ihr keine existenzielle Gefahr, weil Entscheidendes fehlt, um menschlicher Kunst den Rang abzulaufen. So wie Black Label Society-Frontmann Zakk Wylde. Der Faktor…
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