Karnivool live on tour

Aerosmith und Yungblud brachten kürzlich die erste Single ‘My Only Angel’ ihrer gemeinsamen EP ONE MORE TIME raus. In einer neuen Version hat Komiker Steve Martin mitgewirkt.

Am 21. November erscheint die gemeinsame EP ONE MORE TIME von Aerosmith und Yungblud. Die erste Single ‘My Only Angel’ wurde bereits vor einem Monat veröffentlicht. Nun erschien eine alternative Version von ‘My Only Angel’, an der Steve Martin mitgearbeitet hat. Der Komiker ergänzt den letzten Refrain um ein Banjo-Solo. Ihr seht den Videoclip zu ‘My Only Angel’ von Aeromsith und Yungblud mit Steve Martin weiter unten in diesem Artikel. Geschrieben wurde ONE MORE TIME von Steven Tyler, Joe Perry, Yungblud und Produzent Matt Schwartz. Darunter sind vier neue Songs sowie eine neu interpretierte Version von Aerosmiths ‘Back In The…