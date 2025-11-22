Manowar live on tour

Judas Priest-Gitarrist Richie Faulkner hat nach wie vor mit den Auswirkungen seines Schlaganfalls zu kämpfen.

Richie Faulkner, der 2021 einen Schlaganfall erlitt, hat laut eigener Aussage noch immer mit den Folgen zu schaffen. Im Interview mit BJ The DJ vom Radiosender Q105.7 in New York erzählt der Judas Priest-Saitenhexer von seinen gesundheitlichen Schwierigkeiten. Auf die Frage, welche Gesundheitsmaßnahmen er denn ergreifen müsse, um sich auf ein Konzert vorzubereiten, erklärt der Gitarrist: "Glücklicherweise muss ich nichts Heftiges dafür tun. Ich muss nur daran denken, meine Medikamente zu nehmen, was ich heute Morgen vergessen habe. Danke, dass du mich daran erinnerst." Begleiterscheinungen Weiter erzählt Faulkner: "Das ist manchmal das Schwerste. Ich habe noch ein paar restliche Begleiterscheinungen auf…