Christin Nichols live on tour

Nach der Zwischenlösung Greyson Nekrutman von Sepultura haben Trivium nun einen permanenten Neuzugang am Schlagzeug aufgetan.
Trivium mussten kürzlich den Abgang ihres langjährigen Trommlers Alex Bent hinnehmen. Zwischenzeitlich sprang der brasilianische Musiker Greyson Nekrutman von Sepultura bei Matt Heafy und Co. ein, dieser kann jedoch nicht dauerhaft übernehmen. Deshalb haben sich die Metaller aus Florida um einen Drummer bemüht, den sie schon einmal an der Angel hatten. Im zweiten Anlauf Und nun hat es bei Trivium endlich geklappt mit Alex Rüdinger, welcher zuvor unter anderem schon bei Whitechapel, The Faceless, Light The Torch, Monuments und Revocation getrommelt hat. "Hallo zusammen", meldete sich das Quartett Ende letzter Woche in den Sozialen Medien zu Wort. "Während wir uns…
