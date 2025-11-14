Keo live on tour

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 19.09. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Heretoir, Novembers Doom und Scorpion Milk.

Paradise Lost Viel wirklich Neues bietet das über einstündige Werk nicht – Paradise Lost suhlen sich weiterhin in ihrer ureigenen Nische und legen gewohnte Qualität vor. (Hier weiterlesen) Igorrr Das neue Album AMEN klingt, als ob Barock-Komponisten im 18. Jahrhundert Crystal Meth entdeckt und beschlossen hätten, Grindcore zu erfinden. (Hier weiterlesen) I Prevail Es fehlt also etwas, aber gleichzeitig entsteht Neues: ein Sound, der härter schneidet und weicher umarmt, manchmal in einem Song. (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Septemberausgabe