Hällas live on tour

Trivium-Bassist Paolo Gregoletto spricht im Interview zum ersten Mal über den Ausstieg von Schlagzeuger Alex Bent.
Erst am Freitag, den 3. Oktober teilten Trivium mit, dass ihr langjähriger Schlagzeuger Alex Bent die Band verlassen würde. Als temporärer Ersatz wurde Sepultura-Trommler Greyson Nekrutman angekündigt. Nun äußert sich Bassist Paolo Gregoletto zu dem Wechsel. Im Interview mit dem Radiosender The Bone aus San Francisco erzählt der Basser: "Wir hatten neun großartige Jahre zusammen. Ich finde, dass es eine seltsame Situation ist, weil wir, abgesehen davon, dass wir gemeinsam in einer Band waren, auch alle Familien haben. Da ist sogar noch eine engere Verbindung, als man von außen vielleicht erkennt. Kein Drama Es ist eine Sache, dass wir alle traurig…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.