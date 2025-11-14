Hällas live on tour

Trivium-Bassist Paolo Gregoletto spricht im Interview zum ersten Mal über den Ausstieg von Schlagzeuger Alex Bent.

Erst am Freitag, den 3. Oktober teilten Trivium mit, dass ihr langjähriger Schlagzeuger Alex Bent die Band verlassen würde. Als temporärer Ersatz wurde Sepultura-Trommler Greyson Nekrutman angekündigt. Nun äußert sich Bassist Paolo Gregoletto zu dem Wechsel. Im Interview mit dem Radiosender The Bone aus San Francisco erzählt der Basser: "Wir hatten neun großartige Jahre zusammen. Ich finde, dass es eine seltsame Situation ist, weil wir, abgesehen davon, dass wir gemeinsam in einer Band waren, auch alle Familien haben. Da ist sogar noch eine engere Verbindung, als man von außen vielleicht erkennt. Kein Drama Es ist eine Sache, dass wir alle traurig…