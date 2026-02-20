King 810 live on tour

Satan verschieben ihre ab Frühling geplanten Liveshows, weil Sänger Brian Ross einen wichtigen Eingriff über sich ergehen lassen muss.
Satan haben sich mit einer beunruhigenden Nachricht zu Wort gemeldet. Ärzte haben festgestellt, dass Frontmann Brian Ross dringend unters Messer muss. Die Rede ist sogar von einer "großen, lebensrettenden, präventiven Operation". Diese soll im Frühjahr stattfinden. Sämtliche nachfolgenden Live-Konzerte müssen deswegen verschoben werden. Die Shows in dieser Woche in Spanien spielen die Heavy Metal-Veteranen allerdings noch. Gesundheit geht vor "Fans und Freunde, schweren Herzens müssen wir eine Pause von den angesetzten Auftritten verkünden", heißt es im offiziellen Statement von Satan hierzu. "Unser Sänger, der unnachahmliche Brian Ross, hat gerade in Erfahrung gebracht, dass er sich einer großen, lebensrettenden, präventativen Operation…
