Kontrollverlust live on tour

An seinem 50. Geburtstag kann Ihsahn auf viele Höhen und Tiefen zurückblicken. Wir betrachten sein bisheriges Leben heute etwas genauer.

Am 10. Oktober 2025 feiert Vegard Sverre Tveitan, besser bekannt als Ihsahn, seinen 50. Geburtstag. Der Norweger hat die Grenzen des Metal-Genres wie kaum ein anderer verschoben und zählt zu den ersten größeren Black Metal-Musikern, die Skandinavien hervorgebracht hat. Was einst als düstere Vision eines Teenagers begann, ist heute ein vielschichtiges musikalisches Vermächtnis, das von Black Metal bis Jazz reicht. Sturm der Jugend Mit gerade einmal 15 Jahren gründete Ihsahn gemeinsam mit Tomas "Samoth" Haugen und Håvard "Mortiis" Ellefsen die Band Emperor, die schnell zur Speerspitze des norwegischen Black Metal avancierte. Alben wie IN THE NIGHTSIDE ECLIPSE (1994) und ANTHEMS…