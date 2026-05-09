Little Barrie live on tour

Savatage-Mastermind Jon Oliva beantwortete jüngst ausführlich einige Fragen, die den Fans seit geraumer Zeit unter den Nägeln brennen.

Seit 2023 ist ein neues Studioalbum von Savatage im Gespräch. Gesundheitliche Probleme seitens Bandleader Jon Oliva sorgten seither immer wieder für Unterbrechungen. Auch bei der Live-Rückkehr vergangenes Jahr konnte der „Mountain King“ nicht dabei sein. Das wird vorerst auch so bleiben, wie Oliva selbst in umfangreichen Nachrichten an seine Anhängerschaft erklärt. Unaufhaltsam In der Facebook-Gruppe „Savatage Legion“ schrieb der 66-Jährige kürzlich: „Ich habe mit einigen ernsthaften gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und stehe kurz vor einer Rückenoperation. Ehrlich gesagt habe ich momentan starke Schmerzen und kann nicht so singen, wie ich sollte. Das war eine der größten Herausforderungen für mich. Außerdem…