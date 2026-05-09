Levara live on tour

Mötley Crüe-Bassist Nikki Sixx verteidigte Sänger Vince Neil online gegen eine üble Beleidigung von einem vermeintlichen Fan.
Wer meint, Mötley Crüe-Sänger Vince Neil beleidigen zu müssen, sollte das nicht vor Bassist Nikki Sixx tun. Dennoch hinterließ ein vermeintlicher Fan am 7. März in der X-Kommentarspalte des Bassisten eine üble Beleidigung gegen den Sänger, was Sixx nicht lange auf sich sitzenließ. Angriff und Verteidigung Der X-Nutzer kommentierte an Sixx gerichtet: "Du solltest Vince mal zum Joggen bringen oder auf Ozempic setzen. Der fette Scheißer kann nicht singen." Ozempic ist eigentlich ein Medikament, das zur Behandlung von Diabetes Typ 2 verwendet wird. Da es den Appetit auch stark zügelt, ist es aktuell als ultimative Abnehmspritze in aller Munde. Nikki Sixx…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.