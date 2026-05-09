Levara live on tour

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Nikki Sixx verteidigt Vince Neil gegen Fan-Beleidigung
Motley Crue - Hanns-Martin-Schleyer-Halle Stuttgart - 8-11-2015_0030
Mötley Crüe-Bassist Nikki Sixx verteidigte Sänger Vince Neil online gegen eine üble Beleidigung von einem vermeintlichen Fan.
Wer meint, Mötley Crüe-Sänger Vince Neil beleidigen zu müssen, sollte das nicht vor Bassist Nikki Sixx tun. Dennoch hinterließ ein vermeintlicher Fan am 7. März in der X-Kommentarspalte des Bassisten eine üble Beleidigung gegen den Sänger, was Sixx nicht lange auf sich sitzenließ. Angriff und Verteidigung Der X-Nutzer kommentierte an Sixx gerichtet: "Du solltest Vince mal zum Joggen bringen oder auf Ozempic setzen. Der fette Scheißer kann nicht singen." Ozempic ist eigentlich ein Medikament, das zur Behandlung von Diabetes Typ 2 verwendet wird. Da es den Appetit auch stark zügelt, ist es aktuell als ultimative Abnehmspritze in aller Munde. Nikki Sixx…
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