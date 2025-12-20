Moon Shot live on tour

Helloween müssen ihre Tournee durch Asien absagen, da Sänger Michael Kiske ernsthaft erkrankt ist und das Bett hüten muss.
Helloween haben gerade ihre „40 Years Anniversary Tour“ durch Europa beendet und wollten im Dezember eigentlich einige Termine in Asien spielen. Daraus wird erst einmal nichts. Wie die Band über die Sozialen Medien bekanntgab, ist Sänger Michael Kiske bereits während der Europatournee erkrankt und soll sich und seine Stimme vorerst schonen. Wenn, dann richtig. „Liebe Pumpkinheads, leider müssen wir euch mitteilen, dass wir unsere geplanten Helloween-Konzerte in Südostasien absagen müssen“, wendet sich die Band an ihre Fans. Die Erklärung folgt prompt: „Während der kürzlich beendeten Europatournee erkrankte Michael Kiske an einer akuten Pharyngolaryngotracheitis und asthmatischer Dyspnoe mit Bronchitis. Sein Arzt…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.