Moondoggy live on tour

Traurige Nachrichten aus Schweden: The Gems müssen künftig ohne ihre Schlagzeugerin Emlee Johansson auskommen.
The Gems fehlt bald ihr "E". Wie die Band in einem tränenreichen Video auf Social Media bekanntgab, verlässt Schlagzeugerin Emlee Johansson die Formation. Als Grund nennt sie den Tour- und Reisestress sowie den generellen Druck, der mit der Arbeit in der Band einhergeht. Neues Kapitel In der Videocaption fasst sie zusammen: "Ich habe die schwere Entscheidung getroffen, mir von der Musik eine Auszeit zu nehmen. Das bedeutet, ich werde The Gems verlassen. Ich liebe die Band, und ein Teil von mir wird immer mit ihr verbunden sein, aber die letzten paar Jahre hat mich das Touren ausgelaugt. Es geht mir nicht…
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