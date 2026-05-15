Syndemic live on tour

Es ist vollbracht! In Flames haben die Aufnahmen für ihr 15. Studioalbum im Kasten, wie Frontmann Anders Fridén verkündete.
Bevor sie im Sommer ihr straffes Live-Programm absolvieren, haben In Flames noch eben ihr neuestes Studioalbum aufgenommen. Dafür hat es die Schweden Anfang Februar nach Los Angeles verschlagen. Zwar ist zum neuen Material noch nichts weiter bekannt, aber immerhin haben die Band-Mitglieder ihre Fans via Social Media in kleinen Dosen am Aufnahmeprozess teilhaben lassen. Ein neues Kapitel Den Anfang machte Gitarrist Björn Gelotte mit einem kurzen Video und dem Hashtag „ifxv“. Umegehend wurden Vermutungen laut, dass das Kürzel für „In Flames 15“, also das 15. Studioalbum, steht. Simultan setzte Frontmann Anders Fridén einen Post ab, in dem er schrieb: „Vor…
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