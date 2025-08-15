The Penske File live on tour

Wenn es einer Band gelingt, in ihrer Musik gesellschaftliche Probleme anzusprechen und den Finger in die Wunde zu legen, dann Heaven Shall Burn.
Das komplette Interview mit Heaven Shall Burn findet ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Rückkehr zu den Wurzeln Doch wie passen die Antikriegsbotschaften und Loblieder auf persönliches Engagement zum romantisch verklärten Bild vom röhrenden Hirsch auf Eliran Kantors einmal mehr herausragendem Artwork und den im Thüringer Wald geschossenen Pressefotos? Beides scheint eher zum Heimatbegriff des anderen politischen Lagers zu passen, das sein Zuhause gegen alle „Einflüsse von außen“ verteidigen will. Eine kalkulierte Provokation der eigenen Blase? Die Band selbst musste Marcus Bischoff…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.