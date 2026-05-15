Mike D live on tour

Hier findet ihr alle Infos zu Rock am Ring & Rock im Park 2026. 54 weitere Bands und die Running Order sind bekanntgegeben.
Datum Hier findet ihr alle relevanten Infos über die vom 05.06. bis 07.06.2026 stattfindenden Open Airs. Veranstaltungsort Adresse Rock am Ring: Nürburgring 53520 Nürburg Adresse Rock im Park: Zeppelinfeld 90471 Nürnberg Preise & Tickets Rock am Ring ist ausverkauft, Rock im Park-Tickets gibt es hier. Bands Alter Bridge Ankor A Perfect Circle Architects Babymetal Badflower Bad Nerves Bad Omens Basement Bilmuri Black Veil Brides Blood Incantation Bloodywood Boundaries Breaking Benjamin Bury Tomorrow Bush The Butcher Sisters Catch Your Breath Danko Jones Don Broco Drain Dying Wish Ecca Vandal Ego Kill Talent Electric Callboy Finch The Funeral Portrait The Garden Gatecreeper…
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