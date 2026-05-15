The Dresden Dolls live on tour

In der Titel-Story der METAL HAMMER-Juniausgabe erfahrt ihr alles über das neue Dimmu Borgir-Album GRAND SERPENT RISING inklusive weltexklusiver Vinyl-7".

Ihr bekommt METAL HAMMER 06/2026 ab dem 15.05.2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Dimmu Borgir Acht Jahre nach EONIAN kehren die norwegischen Finsterfürsten Dimmu Borgir mit ihrem neuen Werk GRAND SERPENT RISING zurück. Band-Kenner Gunnar Sauermann lässt in seiner Titel-Story nicht nur die Protagonisten zu Wort kommen, sondern präsentiert auch O-Töne von Kollaborateuren. Obendrauf legen wir eine Diskografieanalyse von Björn Springorum sowie eine exklusive Sammler-7“ mit einem brandneuen Song und einer unveröffentlichten Aufnahme vom Wacken Open Air 2025. Devin Townsend Helen Lindenmann spricht mit dem irren Kanadier…