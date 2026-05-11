Model/Actriz live on tour

Sydney Pollacks intensiver Polit-Thriller kehrt in 4k restauriert zurück auf die große Leinwand, hochkarätig besetzt mit Robert Redford.
Mit ‘Die drei Tage des Condor’ schuf der Oscar-prämierte Sydney Pollack einen intelligenten und hochspannenden Polit-Thriller, der die Macht und zweifelhaften Moralvorstellungen der Geheimdienste kritisch infrage stellt. Die Geschichte um CIA-Agent Joe Turner, der gegen einen unerbittlichen Machtapparat ankämpft, ist mit dem preisgekrönten Robert Redford in der Hauptrolle hochkarätig besetzt. Kurzinhalt CIA-Agent Joe Turner (Robert Redford) findet in seinem Büro ein Massaker vor: Alle Kollegen liegen erschossen am Boden. Sofort gibt er unter seinem Decknamen „Condor" Meldung an die Zentrale – und entgeht kurz darauf nur knapp einem Anschlag. Er taucht unter und zwingt die Fotografin Kathy Hale (Faye Dunaway),…
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