War On Women live on tour

‘Der Herr der Ringe’-Ikone Elijah Wood musste wegen eines Familienmitglieds einen bestimmten Metallica-Track sehr oft anhören.
Schauspieler Elijah Wood (‘Der Herr der Ringe’, ‘Sin City’) hört gerne Musik. Wie er in einem Interview über prägende Songs beim NME offenbart, bewegt sich sein Geschmack dabei vor allem im Bereich des Indie Rock. Allerdings kam das Gespräch auch auf einen Heavy Metal-Track, wobei es sich hierbei leider um den Song handelt, den er nicht mehr hören kann. Und dieses Stück ist ‘Enter Sandman’ von Metallica. Nicht, weil der 45-Jährige es doof fände, sondern weil er es sich zu oft an anhören musste. Der Kleine ist schuld "Ich habe das Lied ausdrücklich wegen meinem Sohn ausgesucht", begründet Wood seine…
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