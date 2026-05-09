U.D.O. live on tour

Metallica ziehen einen (zwischenzeitlichen) Schlussstrich unter ihre Las Vegas-Residenz in der Konzerthalle Sphere.
Metallica haben kürzlich zunächst acht Auftritte in der spektakulären Live-Halle Sphere in Las Vegas (die innen komplett mit LED-Screens ausgekleidet und mit einem monströsen Sound-System ausgestattet ist) angekündigt. Zu diesen paar Konzerten kamen aufgrund der hohen Nachfrage jedoch schnell weitere Shows, sodass James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo nun von Oktober 2026 bis März 2027 ihre "Life Burns Faster"-Residenz in der Stadt des Glücksspiels abhalten. Reicht erstmal Bei den insgesamt 24 bestätigten Terminen soll es erst einmal bleiben, wie Metallica nun in den Sozialen Medien bekanntgegeben haben. Dass irgendwann in der Zukunft weitere Shows in der Sphere stattfinden,…
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