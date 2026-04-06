Opal In Sky live on tour

At The Gates bringen im April ihr letztes Album mit dem Gesang des im September 2025 verstorbenen Tomas "Tompa" Lindberg heraus.
Am 24. April bringen die Schweden At The Gates THE GHOST OF A FUTURE DEAD raus, das letzte Album mit dem Gesang ihres verstorbenen Frontmanns Tompa Lindberg. Lindberg verstarb im September 2025 an einer seltenen Art von Mundkrebs. Bassist Jonas Björler erzählt im Interview mit Chaoszine, wie das Album zustande kam und wie die letzten Momente mit ihrem Sänger für die Band waren. Achterbahnfahrt Er sagt: "Es war wie mit allen Krebserkrankungen. Das ist immer eine Achterbahnfahrt aus guten und schlechten Nachrichten. Wir haben jede zweite Woche ein positives Update bekommen, aber auch jede zweite Woche schlechte Nachrichten. Das war…
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