Painting live on tour

Frontmann Dee Snider stellt nach der Twisted Sister-Tourneeabsage klar, dass er nicht auf dem Sterbebett liegt.
Seit Twisted Sister am 6. Februar ihre lang ersehnte Reunion-Tournee wegen Dee Sniders Gesundheitsproblemen absagen mussten, brodelt die Gerüchteküche. Deswegen meldet sich nun Snider persönlich auf seinem Kanal House Of Hair With Dee Snider mit einem Statement bezüglich seiner Gesundheit und entschärft die Gerüchte. Nicht auf dem Sterbebett In seinem Video sagt er: "Hallo alle zusammen, Dee Snider hier. Ich sterbe nicht. Nicht niemals, da wir alle irgendwann sterben, aber nicht sofort. Nach meiner Ankündigung zur Absage der Tour aufgrund von Gesundheitsproblemen, Herzproblemen und Arthritis gab es wilde Gerüchte, dass ich im Sterben läge. Tue ich nicht. Ich kann nur nicht…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.