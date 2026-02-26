Primus live on tour

Schmier, Frontmann der deutschen Thrash-Formation Destruction, kann sich nicht vorstellen, etwas anderes zu tun als Musik zu machen.
Viele Musiker leben für ihre Kunst und können sich nicht vorstellen, bis zu ihrem Tod etwas anderes zu tun. Destruction-Sänger Marcel "Schmier" Schirmer geht es genauso, wie er im Interview mit Stefan Nilsson von Roppongi Rocks erzählt. Musik als Lifestyle Auf die Frage, was ihn nach all den Jahren noch antreibt, antwortet Schmier: "Musik ist ein Lifestyle. Es ist ein Gefühl, und es macht mich glücklich. Es macht viele Menschen glücklich." Dennoch hat er zeitweise auch mal etwas anderes ausprobiert als Musik, wie er erklärt. Dennoch ließ ihn die Kunst nicht los. "In all den Jahren habe ich versucht, mal…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.