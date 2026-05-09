Puffer live on tour

Machine Head, Subway To Sally, Iotunn u.v.a.: Wir empfehlen Metal-Konzerte, -Tourneen und -Festivals im April 2026. Termine und Tickets!
Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im April 2026 – präsentiert von METAL HAMMER. Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin (inklusive zahlreicher aktueller Ticket-Verlosungen!), auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop. Machine Head – An Evening With… Tour 2026 Die Thrash Metal-Giganten Machine Head kommen im April/Mai 2026 für acht intensive Shows nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert! >> Tickets und Termine - Disillusion + Stellvris + An Abstract Illusion – Tour 2026 Im April und Mai 2026 kommen Disillusion für 8 Termine nach Deutschland und Österreich. METAL HAMMER präsentiert! >> mehr Infos zur Tournee - Dogma Tournee…
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