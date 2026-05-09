Puffer live on tour

Restless Spirit

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Stoner

Wenn eine Band nach vier Albumveröffentlichungen ein Band-betiteltes Werk ins Feld führt, wirkt das häufig so, als hätte sie den Endpunkt ihrer Entwicklung erreicht. Warum sollte man schließlich sonst solch einen Namen wählen, wenn damit nicht die Quintessenz des eigenen Schaffens verbunden wäre? Im Fall von Restless Spirit trifft dies sogar zu – zumindest teilweise. […]