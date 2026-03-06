Rain City Drive live on tour

Subway To Sally kommen von März bis Mai 2026 auf große Akustiktournee durch Deutschland. METAL HAMMER präsentiert!
Ein Kult kehrt zurück: Es sind zwanzig Jahre vergangen, seit Subway To Sally mit ihrer ersten "Nackt"-Tour die Regeln für Akustikkonzerte neu definiert haben. Damals wie heute war "Nackt" mehr als nur eine Konzertreihe – es war ein emotionaler Ausnahmezustand. Von der stillsten Ballade bis zur wilden Eskalation, von bittersüßer Melancholie bis zum hemmungslosen Exzess: Die Nähe zum Publikum machte jeden Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis. 2006 begann dieses Kapitel, 2010 wurde es mit "Nackt II" fortgeschrieben – nun ist die Zeit reif für eine neue Runde, denn aller guten Dinge sind nackt drei: 2026 kehrt die Potsdamer Band mit "Nackt…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.