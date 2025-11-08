Rosalie Cunningham live on tour

Gene Simmons ist nach einem Autounfall im Krankenhaus gelandet. Inzwischen befindet sich der Kiss-Bassist wieder zu Hause und erholt sich.

Gene Simmons war kürzlich in einen Autounfall verwickelt. Oder vielmehr hat der Kiss-Bassist ihn selbst verursacht. Wie NBC4 Los Angeles berichtet, ist der 76-Jährige angeblich am Steuer seines Autos ohnmächtig geworden und auf dem Pacific Coast Highway in Malibu, Kalifornien in ein anderes Fahrzeug gerast. Eine Verkettung ungünstiger Umstände Ein Sprecher der Sheriff-Station Lost Hills bestätigte gegenüber People einen Vorfall, der der Beschreibung von Simmons’ Unfall entspricht, ohne die beteiligten Fahrer namentlich zu nennen. Der Sprecher sagte, der Unfall habe sich am Dienstag, dem 7. Oktober kurz vor 13 Uhr ereignet. „Ein Fahrzeug war involviert und prallte gegen ein geparktes…