Salò live on tour

Slipknot haben gerade ihre Europatournee beendet. Hinter den Kulissen geht derweil etwas Mysteriöses vor sich.
Slipknot sind bekanntlich immer mal für eine Überraschung gut – auch wenn das Vorgehen von Corey Taylor und Co. zuweilen etwas seltsam anmutet. Ein Fan hat kürzlich (vermutlich durch Zufall) etwas entdeckt, das auf eine baldige Verkündung hindeutet, und seine Erkenntnisse bei Reddit geteilt. Dafür muss jedoch zunächst ein bisschen zurückgespult werden. Im Frühjahr 2024 erschien in der kalifornischen Wüste eine Plakatwand, auf der neben dem Slipknot-Logo geschrieben stand: „One Night Only“ (nur eine Nacht) und „Long May You Die“ (mögest du lange sterben). Außerdem war auf der Anzeige ein Link zu youcantkillme.com zu finden. Schließlich stellte es sich als…
