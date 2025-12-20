Schimmerling live on tour

Um das Erbe von Jane’s Addiction nicht weiter zu beschädigen, sind Perry Farrell sowie Dave Navarro und Co. aufeinander zugegangen.

Jane’s Addiction hatten sich nach der Liveshow im September 2024 in Boston, bei der Frontmann Perry Farrell handgreiflich gegenüber Gitarrist Dave Navarro geworden war, aufgelöst und gegenseitig verklagt. Nun haben die Band und Farrell Frieden miteinander geschlossen. In zwei separaten Statements beteuern die Musiker, dass sie ihren Streit beigelegt haben, um das Vermächtnis der Gruppe nicht zu beschädigen. Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen "Wir würden gerne Klarheit schaffen, was die Ereignisse rund um die Absage unserer Tournee nach dem Konzert in Boston im September 2024 angeht", beginnen Jane’s Addiction ihr Statement. "Nach dieser Show haben wir einseitig — ohne Perry…