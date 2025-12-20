Setyøursails live on tour

Toggle menu

Dimmu Borgir & Behemoth: Co-Headliner-Tour im Herbst 2026
Dimmu Borgir
"Im Bunde mit Satan" machen sich Dimmu Borgir, Behemoth und Dark Funeral nächsten Herbst auf unheilige Konzertreise.
Der aktuelle Konzertherbst klingt gerade noch aus, da werfen bereits große Live-Ereignisse fürs dritte Quartal des kommenden Jahres ihre Schatten voraus. So schwingen sich die beiden Black Metal-Schwergewichte Dimmu Borgir und Behemoth zu einer Doppel-Headliner-Tournee auf. Im Oktober 2026 gehen die Norweger und Polen im Rahmen der "In League With Satan"-Tour auf dem europäischen Festland sowie im Vereinigten Königreich auf Tour. Maximum Metal Doch damit nicht genug: Als Special Guests fahren die schwedischen Black Metal-Veteranen Dark Funeral mit, wodurch laut der zugehörigen Pressemitteilung "das sowieso schon verheerende Line-up sogar noch mehr Wildheit erhält". Weiter heißt es: "Diese unheilige Dreifaltigkeit bietet ein…
Weiterlesen
