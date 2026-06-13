The Iron Roses live on tour

Warrant sind ein fester Bestandteil des letzten Jahrhunderts. Doch auch ihr Album UNDER THE INFLUENCE (2001) ist nicht zu unterschätzen.
Zwischen 1989 und 1996 waren Warrant eine feste Größe des Glam Metal: fünf Alben, über zehn Millionen verkaufte Einheiten weltweit, ‘Cherry Pie’ als Pop-kultureller Dauerbrenner. Doch als Grunge die Szene umpflügte, geriet die Band ins Schleudern. Besetzungswechsel wurden zur Routine, stilistische Experimente zur Notwendigkeit. UNDER THE INFLUENCE, 2001 erschienen, markiert genau diesen Moment: ein sechstes Album, das nicht nach vorne prescht, sondern zurückblickt - und dabei erstaunlich viel über die Band verrät. Ein Cover‑Album als Selbstvergewisserung Fast das gesamte Album besteht aus Coversongs, ergänzt durch zwei neue Eigenkompositionen: ‘Face’ und ‘Sub Human’. Doch statt nach Ausverkauf klingt das Projekt nach…
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