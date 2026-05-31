Unprocessed live on tour

Jeffrey Hatrix alias Jeffrey Nothing ist nach seiner Krebserkrankung wieder vollends wohlauf und bereit, auf die Bühne zurückzukehren.
Im Januar vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Ex-Mushroomhead-Sänger Jeffrey Hatrix alias Jeffrey Nothing an Krebs erkrankt ist, nachdem seine Tochter Mea eine GoFundMe-Kampagne ins Leben gerufen hatte, um Geld für die Behandlung zu sammeln. Im Sommer erklärte er in einem Facebook-Post, dass er sich in Remission befinde und bei den letzten Untersuchungen keine Krebszellen mehr gefunden wurden. Eine achtjährige Achterbahnfahrt In den letzten Monaten ließ Jeffrey Nothing immer wieder verlauten, dass er an neuer Musik arbeite und einige Konzerte in Planung seien. Erst kürzlich teilte er via Social Media mit: „2026 wird ein wildes Jahr! Ich werde ab Juli auf…
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