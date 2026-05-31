Ways Away live on tour

Mit ihrem Debütalbum und Paul Di’Anno am Mikro surfen Iron Maiden an der Spitze der New Wave Of British Heavy Metal.
METAL HAMMER hat die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt – mit einer fast 100-köpfigen Jury. In die Liste geschafft haben es Veröffentlichungen von 1970 bis 2023. Heute stellen wir daraus vor: Platz 66: Iron Maiden IRON MAIDEN (1980) Wie gut kann ein Debüt sein? Offenbar so gut, dass es die ganze Rock-Welt umstülpt. Mit ihrem Erstling und noch mit Paul Di’Anno am Mikro surfen Maiden an der Spitze der New Wave Of British Heavy Metal. Rabiater und weniger filigran als danach, aber dank Steve Harris’ wuchtigem Bass und den eingängigen Texten schon damals absolute Metal-Meisterklasse. ‘Phantom Of The Opera’…
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