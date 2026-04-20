Wargasm live on tour

„Es ist ihnen gelungen, Essenz, Geist und Authentizität des gesamten Lebens von Judas Priest einzufangen“, lobt Rob Halford die Filmmacher Sam Dunn und Tom Morello. Ein Gespräch über Vertrauen, Liebe und Respekt sowie Gut und Böse.

Am 15. Februar feierte ‘The Ballad Of Judas Priest’ seine Premiere bei der Berlinale. Sänger Rob Halford sowie die Regisseure Tom Morello (Rage Against The Machine) und Sam Dunn wohnten der Uraufführung bei und empfingen METAL HAMMER tags darauf zum gemeinsamen Interview über die hervorragende Band-Dokumentation, deren offizieller Veröffentlichungstermin noch unklar ist. Ein Gespräch über Vertrauen, Liebe und Respekt sowie Gut und Böse. Mehr Judas Priest: Ihr bekommt METAL HAMMER 05/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! „Es ist ihnen gelungen, Essenz, Geist und Authentizität des gesamten Lebens…