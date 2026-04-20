Sevendust live on tour

Im November und Dezember kommen Accept zusammen mit Dynazty und Tailgunner für 13 Konzerte nach D/A/CH, präsentiert von METAL HAMMER.
Die legendäre Heavy Metal-Band aus Solingen feiert 2026 ihr 50-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses bemerkenswerten Jubiläums gehen Accept auf eine umfangreiche „50th Anniversary Tour“, die 24 Headlinershows in elf Ländern umfasst. Im November und Dezember 2026 werden zahlreiche Konzerte in Deutschland stattfinden, die nicht nur ihre lange Karriere feiern, sondern auch die Entwicklung des Heavy Metal über fünf Jahrzehnte hinweg reflektieren. Accept sind bekannt für ihre messerscharfen Riffs, hymnischen Refrains und eine kompromisslose Attitüde. Alben wie RESTLESS AND WILD oder BALLS TO THE WALL gelten als Klassiker und haben unzählige Metal-Bands beeinflusst. Diese Tournee wird die Geschichte und den Einfluss von…
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