Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Rauhbein live on tour

teilen
mailen
teilen

Oktober 2026

November 2026

Dezember 2026

Alles über Rauhbein

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Alissa White-Gluz (Ex-Arch Enemy) präsentiert ihre neue Band
Alissa White-Gluz
Anlässlich des Internationalen Frauentags stellt Ex-Arch Enemy-Frontröhre Alissa White-Gluz ihre neue Band in voller Gänze vor.
Während Lauren Hart (Ex-Once Human) bei Arch Enemy die Nachfolge von Alissa White-Gluz angetreten hat, gibt Letztere immer mehr Details zu ihrem neuesten Projekt preis. Bereits im Februar stellte die blauhaarige Sängerin zwei neue Mitstreiterinnen vor und sprach in einem Exklusiv-Interview mit METAL HAMMER über den Abschied von Arch Enemy und Zukunftspläne. Zum Internationalen Frauentag postete Alissa White-Gluz ein Video von sich und den bereits bekannten Gitarristinnen Dani Sophia (Ex-Lindemann) und Alyssa Day (Absentia). Nebst Clip verkündet die Kanadierin den Namen der neuen Formation, sowie weitere Band-Mitglieder. „Das Jahr der Schlange ist endlich vorbei – jetzt ist es Zeit, die…
Weiterlesen
Zur Startseite