Rauhbein live on tour

Anlässlich des Internationalen Frauentags stellt Ex-Arch Enemy-Frontröhre Alissa White-Gluz ihre neue Band in voller Gänze vor.
Während Lauren Hart (Ex-Once Human) bei Arch Enemy die Nachfolge von Alissa White-Gluz angetreten hat, gibt Letztere immer mehr Details zu ihrem neuesten Projekt preis. Bereits im Februar stellte die blauhaarige Sängerin zwei neue Mitstreiterinnen vor und sprach in einem Exklusiv-Interview mit METAL HAMMER über den Abschied von Arch Enemy und Zukunftspläne. Zum Internationalen Frauentag postete Alissa White-Gluz ein Video von sich und den bereits bekannten Gitarristinnen Dani Sophia (Ex-Lindemann) und Alyssa Day (Absentia). Nebst Clip verkündet die Kanadierin den Namen der neuen Formation, sowie weitere Band-Mitglieder. „Das Jahr der Schlange ist endlich vorbei – jetzt ist es Zeit, die…
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