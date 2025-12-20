Wonk Unit live on tour

Kreator

Thrash Metal

Nur wenigen Bands gelingt es im Lauf ihrer Karriere, sechs (und mehr) Alben des Monats in METAL HAMMER zu stellen. Aber sechs in Folge? Zu dieser exklusiven Runde zählen lediglich drei Truppen: Amon Amarth, Blind Guardian und – ab jetzt – Kreator! Dies nicht nur als Info am Rande für die Statistiker unter den Leserinnern […]