Alex Henry Foster live on tour

Die brasilianischen Power-Metaller Angra haben etwas zu feiern und beenden deshalb ihre fast zweijährige Pause.
Anfang September 2024 hatten Angra angekündigt, sich auf unbestimmte Zeit zurückzuziehen. Damals schrieb die Band, dass die Pause notwendig sei, um „gestärkt und inspiriert zurückkehren können.“ Weiterhin hieß es: „Während dieser Zeit werden sich die Band-Mitglieder anderen persönlichen und beruflichen Projekten widmen. Wir bleiben unseren Fans dabei stets verbunden. Über Social Media halten wir euch auf dem Laufenden und informieren euch über unsere nächsten Schritte.“ Im November vergangenen Jahres vermeldeten Agra, dass Fabio Lione (unter anderem Athena XIX, Ex-Rhapsody Of Fire) den Kader verlässt. Seinen letzten Auftritt mit der Band soll der Italiener am 26. April in São Paulo beim…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.