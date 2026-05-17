Go Go Ponies live on tour

Gitarrist Richie Faulkner hat darüber geplaudert, was Judas Priest diesen Live-Sommer auf der Bühne vorhaben.
Judas Priest spielen auch diesen Sommer wieder einige Konzerte. Hierzulande machen Frontmann Rob Halford in Mönchengladbach, Halle, Wacken, Neu-Ulm, Bremen und Sankt Goarshausen Halt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Lead-Gitarrist Richie Faulkner im Interview mit Metal Pilgrim Auskunft darüber geben sollte, welche Pläne die Metal-Götter hinsichtlich der Setlist verfolgen. Buntes Potpourri Konkret wurde Faulkner dazu befragt, ob Judas Priest auf ihrer "Faithkeepers"-Tour das 50. Jubiläum des SAD WINGS OF DESTINY-Album sowie das 40. Jubiläum der TURBO-Platte zelebrieren werden. "Im Moment haben wir nichts Bestimmtes vor", stellt Richie klar. "Wir werden an alles denken. Die letzte Konzertreise war offensichtlich die Tour…
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