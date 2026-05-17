Guilt Trip live on tour

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Oktober 2026

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Neurosis hauen neues Album ohne Vorwarnung raus
Neurosis
Die Sludge-Ikonen Neurosis melden sich mit AN UNDYING LOVE FOR A BURNING WORLD nach zehn Jahren Albumpause zurück.
Um Neurosis war es — nach dem Rauswurf von Gitarrist/Sänger Scott Kelly, der sich der häuslichen Gewalt gegen Frau und Kinder schuldig bekannt hat — lange Zeit still. Nun knallt die Sludge-Institution überraschender den Fans einfach so einen neuen Longplayer vor die Füße. Die Platte trägt den Titel AN UNDYING LOVE FOR A BURNING WORLD, die Kalifornier haben sie über ihr eigenes Label Neurot Recordings veröffentlicht. Überlebenstrick "Wir brauchen dies, vielleicht mehr als jemals zuvor, und vermuten, dass wir dabei nicht alleine sind", schreiben Neurosis über ihr nunmehr zwölftes Studiowerk. "Die Irrungen und Wirrungen in unseren Privatleben und als Band…
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