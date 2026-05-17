Guitar Gangsters live on tour

METAL HAMMER empfiehlt die stärksten Open Airs und Festivals 2026. Diesmal: Rock am Ring und Rock im Park.
Ihr könnt es kaum erwarten, euch in die Festivalsaison 2026 zu stürzen? Uns geht es genauso! Deshalb geben wir euch eine kleine Übersicht über ausgewählte Festivals, die wir für besuchenswert halten – von ganz klein bis ganz groß und wieder zurück. Das komplette Feature über Open Airs und Festivals 2026 findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Alle Festival-Daten und News-findet ihr außerdem auf www.metal-hammer.de/festivals. Rock am Ring / Rock im Park, 5.-7. Juni, Nürburgring / Nürnberg Ticket: ab 239 Euro (ohne…
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